Чипирование — условие кредита: в Казахстане меняют правила для фермеров

В Казахстане планируют сделать чипирование животных обязательным условием для получения льготных кредитов. Об этом на заседании мажилиса сообщил вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин, передает informburo.kz
Инициатива рассматривается в рамках законопроекта о ветеринарии. Предполагается, что кооперативы будут обязаны проводить идентификацию скота за собственный счёт.
По словам Бердалина, министерство постепенно отказывается от прямых субсидий и переходит к системе льготного кредитования. За последние два года уже отменены 23 вида субсидий.
«Получение финансирования будет напрямую связано с чипированием: если фермер берёт средства, он обязан обеспечить учёт животных», — отметил он.
В ведомстве поясняют, что это позволит контролировать целевое использование средств. Также сейчас ведётся перенос данных из старых баз в новый центр обработки информации.
Чипирование при этом остаётся основным инструментом точного учёта сельскохозяйственных животных.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.