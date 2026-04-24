Чипирование — условие кредита: в Казахстане меняют правила для фермеров

В Казахстане планируют сделать чипирование животных обязательным условием для получения льготных кредитов. Об этом на заседании мажилиса сообщил вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин, передает informburo.kz

Инициатива рассматривается в рамках законопроекта о ветеринарии. Предполагается, что кооперативы будут обязаны проводить идентификацию скота за собственный счёт.

По словам Бердалина, министерство постепенно отказывается от прямых субсидий и переходит к системе льготного кредитования. За последние два года уже отменены 23 вида субсидий.

«Получение финансирования будет напрямую связано с чипированием: если фермер берёт средства, он обязан обеспечить учёт животных», — отметил он.

В ведомстве поясняют, что это позволит контролировать целевое использование средств. Также сейчас ведётся перенос данных из старых баз в новый центр обработки информации.

Чипирование при этом остаётся основным инструментом точного учёта сельскохозяйственных животных.