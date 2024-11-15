Снег возвращается: страну ждёт резкое похолодание

— Сегодня, 12:27
Ложбина циклона с центром в районе Казани смещается через территорию Казахстана, из-за чего в ближайшие дни по стране ожидается неустойчивая погода.

В большинстве регионов прогнозируются дожди с грозами. На севере возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах синоптики предупреждают о граде и шквалистом ветре. Ночью и утром по республике местами ожидаются туманы.

Также прогнозируются заморозки. Ночью 26 апреля на западе и северо-западе, а 27 апреля — на севере, востоке и в центре страны температура может опуститься до -2°C.

Днём ожидается понижение температуры воздуха:

  • на севере — до +10…+15°C
  • в центре — до +10…+18°C
  • на востоке — до +7…+20°C
  • на юге — до +15…+25°C

На западе страны, напротив, температура будет постепенно повышаться — от +7…+15°C до +15…+20°C.

Синоптики рекомендуют учитывать погодные условия при планировании поездок и быть осторожными на дорогах из-за возможных осадков и ухудшения видимости.



