Перерегистрация костанайских КСК: что грозит тем, кто не успеет

В Костанае продолжается переход на новые формы управления многоквартирными домами. Согласно изменениям в законодательстве в сфере ЖКХ, все дома должны выбрать формат управления — объединение собственников имущества (ОСИ) или непосредственное совместное управление (НСУ). Цель реформы — сделать каждый дом самостоятельной единицей с отдельными счетами и прозрачной отчётностью, чтобы жильцы могли контролировать расходы.
Жители не спешат менять формат
Елена Штенглер, диспетчер ТОО «Кең-Дала 2017», рассказала, что на обслуживании компании находятся 24 многоэтажных дома. По её словам, процесс перехода идёт медленно — жители пока не всегда готовы к самостоятельному управлению.
«Мы объясняем людям, что им необходимо перейти на форму НСУ. Сейчас не все готовы выйти из состава ПКСК и самостоятельно управлять домом. Поэтому предлагаем выбрать НСУ и уже в рамках этой формы привлечь управляющую компанию — нашу или любую другую», — пояснила она.
Подготовка и сроки
Параллельно с разъяснительной работой представители компании готовят документы для прохождения обучения и получения сертификатов на управление домами. Также формируются опросные листы для жителей.
Завершить перерегистрацию управляющие организации, которым это необходимо, должны до 16 июля. В Костанайской области их 98, из них 59 — в областном центре.
Возможна принудительная ликвидация
Как отметил главный специалист департамента юстиции Костанайской области Ермек Тайкенов, с момента вступления закона в силу прошло более семи месяцев, однако ни одно КСК процедуру перерегистрации пока не прошло.
«В случае неисполнения требований будут приняты меры, вплоть до принудительной ликвидации через суд», — подчеркнул он.
Как проходит перерегистрация
По словам специалистов, процедура занимает около пяти рабочих дней. Для перерегистрации необходимо подать заявление и протокол собрания инициативной группы жильцов. Размер госпошлины составляет 0,5 МРП. В департаменте юстиции готовы проконсультировать граждан и помочь с оформлением документов.
