«10 тысяч на человека – это ненормально» — жалобы на подорожание ифтар-меню

В казахстанских кафе и ресторанах взлетели цены на ифтар-меню.

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Резкий скачок наблюдается в Алматы. В крупнейшем городе страны стоимость ужина на одного человека обходится в среднем в 10 тысяч тенге. Подобное ценообразование уже вызвало шквал негодования. При этом недовольство высказывают как постящиеся, так и те, кто не имеет к религии никакого отношения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал КТК.

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Алматинец Аблай Палмагамбетов соблюдает пост девять лет подряд. Из них последние четыре года он на постоянной основе проводил ауызашар в ресторанах и кафе. Однако на этот раз продолжать подобную традицию мужчина не намерен. Говорит, цены в заведениях Алматы стали неподъемными.

«До начала нынешней оразы я обошел множество кафе и ресторанов, чтобы пригласить родственников и друзей на ауызашар. Но так и не нашел заведения, где были бы приемлемые цены. На одного человека выходит где-то 8-10 тысяч тенге. Это же ненормально. Буквально два-три месяца назад хороший ужин на одного человека обходился в 5 тысяч. В чем причина такого резкого взлета цен на ифтар-меню?» — возмутился Аблай Палмагамбетов.

Очевидную причину называют рестораторы: это увеличение стоимости продуктов питания. В частности, сильно подорожали мясо и овощи. Предприниматели уверяют, что всячески стараются сдержать цены, однако работать себе в убыток тоже не могут.

«Сейчас вот весеннее подорожание на все продукты, такие как картофель, лук, потому что сезонность проходит одного продукта и второй продукт еще не появился на прилавках. Поэтому если лук был 150 тенге, то сейчас он 350 — это ожидаемо, это сезонность. И мы тоже должны что-то зарабатывать и с этих денег выплачивать зарплату сотрудникам», — говорит Зульфия Юсупова, член Клуба рестораторов Казахстана.

Рестораторы считают, удержание и даже снижение цен вполне реально. Однако для этого должно вмешаться правительство.

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