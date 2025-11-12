С начала 2025 года в Костанае зарегистрировано 10 убийств и 40 фактов причинения тяжкого вреда здоровью. Во всех случаях, по данным правоохранителей, имел место алкогольный фактор. По информации управления здравоохранения, на учёте с диагнозом «хронический алкоголизм» в областном центре состоят свыше 1000 человек.

Начальник управления полиции Костаная Болат Иманов сообщил о масштабах работы по вытрезвлению:

— «За 10 месяцев 2025 года доставлено 13 791 лицо. В среднем ежемесячно помещается около 1400 человек, или 45–50 в сутки. И это только те, у кого выявлена средняя или тяжёлая степень опьянения».

По словам Иманова, принимаемые меры против злоупотребления алкоголем пока недостаточно эффективны. Дополнительное влияние на нарушения общественного порядка оказывают предприниматели, торгующие спиртным без лицензий либо в запрещённое время. С начала года к административной ответственности привлечены 136 бизнесменов — существенно больше, чем годом ранее.

— «Органы государственных доходов не вправе отказать в лицензии, если соблюдены требования. Отдельные предприниматели получают лицензии как бары и кафе — это даёт право торговать круглосуточно, в том числе на розлив. Таких у нас 17. Активно используется онлайн-доставка алкоголя через мобильные приложения и такси», — уточнил он.

Аким Костаная Марат Жундубаев подчеркнул необходимость системных решений:

— «Профилактика и борьба с пьянством — серьёзные вопросы, здесь нужна системность. Она возможна, если правильно внести изменения в законодательство, которые смогут регулировать эти пробелы».

Власти и полиция заявили о готовности рассмотреть предложения горожан по улучшению ситуации: проведён «круглый стол» с департаментом полиции, материалы направлены местным депутатам. В ближайшее время в микрорайонах Кунай и Аэропорт откроются дополнительные участковые пункты полиции. Для патрулирования Триатлон-парка площадью около 40 гектаров ПДН закупило два электросамоката.

Жителей просят сообщать о нелегальной торговле алкоголем и нарушениях режимов продажи в «Айкомек» и полицию, а также фиксировать адреса точек и время работы.

