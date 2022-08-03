10 велосипедов украл костанаец — полиция

В течении двух месяцев из подъездов и со дворов города Костаная было похищено 10 велосипедов. Все потерпевшие обратились в полицию.

Для расследования всех фактов краж в Управлении полиции города Костаная была создана специальная следственно-оперативная группа, в состав которой вошли сотрудники, занимающиеся раскрытием имущественных преступлений.

Сотрудники полиции начали поквартирный обход с целью предупреждения населения о мерах безопасности и сохранности своего имущества.

Также начался анализ записей с камер видеонаблюдения, особенно установленных по методу «Безопасный двор» в микрорайонах областного центра. На одном из видео, было четко видно, что молодой человек ночью похитил из подъезда одного из многоэтажных домов велосипед.

Данные видеоизображения помогли составить фоторобот, который был разослан всем патрулям полиции. При проведении рейдовых мероприятий полицией задержан 29- летний житель областного центра, который дал признательные показания в совершении преступлений. В ходе проведения следственных действий, велосипеды были изъяты у скупщиков и тех, кому он успел их продать.

В пресс-службе полиции отметили, что уже пять велосипедов возвращены законным владельцам. Остальные вещественные доказательства находятся в стадии опознания потерпевшими.

В управлении полиции города Костаная еще раз обращаются к жителям областного центра с просьбой внимательно относится к мерам безопасности и сохранности своего имущества.

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