10% за обслуживание в кафе и ресторанах планируют отменить в Казахстане

Посетители кафе и ресторанов не обязаны платить 10% за обслуживание, передаёт BaigeNews. Соответствующие изменения в правила, регулирующие внутреннюю торговлю, предлагает внести Министерство торговли и интеграции.

«Мы сейчас готовим изменения в правила нашей внутренней торговли. Это моя позиция. Мы считаем, что если услуги вам предоставляются и в них уже сидит обслуживание, никаких дополнительных поборов не должно быть. То есть чаевых и других денежных вознаграждений не должно быть, только если это ваше волеизъявление, в случае если вам понравилось обслуживание и вы сами решили дать чаевые. А сегодня они сидят у вас в чеке, как обязательные атрибуты», — сообщил министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев.

Сегодня чаевые, депозиты считаются незаконными в том случае, если посетителей с этими условиями не ознакомили.

«Здесь надо исходить еще из того, что на входе в заведение есть публичная оферта, то есть это письменный текст, где написаны условия обслуживания. Вы, прочитав эту оферту, заходите, значит вы дали согласие на такие условия», — говорит министр.

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