100 из 406 остановочных павильонов заменят в Костанае

Всего в Костанае 406 остановочных павильонов, 100 из них в этом году меняют на новые.

Кое-где по городу пока стоят только открытые каркасы. А, например, на проспекте Кобыланды батыра новые остановки уже застеклили. Вот что костанайцы думают по этому поводу.

«Если были бы закрытые, чтоб снег не попадал, дожди небыли, тогда хорошие, да».

«Нормально, тепло, не так уж и холодно. Особенно метель когда, можно спрятаться. Так что хорошо. У нас тоже в Киевском поставили».

«Очень удобные, удобно стоять смотреть, с какой стороны едет автобус. Ну и закрывает от ветра. Ну, немножко можно вот сверху подкорректировать, а так красиво».

Стоимость всех работ по обновлению остановочных павильонов — почти 128 миллионов тенге. В эту сумму входит их изготовление, доставка из Алматы и установка, а также демонтаж и переустановка старых павильонов на окраины Костаная. Кроме того, возле новых остановок появится тактильная плитка для слабовидящих людей.

«На дорогах города работают четыре бригады. Они устанавливают павильоны, остекляют. Так же бригада одна занимается сборкой павильонов в тёплом складе. Планируется до конца следующей недели установить все остановочные павильоны, укомплектовать их. При установке добавляются дополнительные присадки, чтобы при минусовой погоде можно было бетонировать остановочные павильоны», — сообщил заведующий сектором отдела ЖКХ Костаная Нурдаулет Бейсенов.

Как рассказал Нурдаулет Бейсенов, каркас и задняя часть остановки изготовлены из металла, на боковинах — прочное стекло толщиной 6 мм. Предусмотрены в павильонах и скамейки.

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