100 лет и старше: сколько долгожителей в Костанайской области

Накануне Дня пожилых специалисты управления координации занятости и соцпрограмм рассказали о том, какая работа проводится по поддержке государством людей зрелого возраста. Сейчас в регионе проживает сто тридцать одна тысяча пенсионеров, из них 26 — участники Великой Отечественной войны и более трех тысяч ветеранов труда.

«Отдельно хотелось бы подчеркнуть что в области проживает 16 долгожителей, которые достигли 100-летнего возраста. В городе Костанай проживает долгожительница. В этом году ей исполнилось 107 лет. В КГУ «Карасуский центр оказания специальных социальных услуг управления координации занятости и социальных программ» проживает долгожительница, которая отметила в этом году 103-летний юбилей и проживает она в интернате последние 7 лет», — сообщила заместитель руководителя координации занятости и соцпрограмм Костанайской области Алия Мекебаева.

Оказывают поддержку и пенсионерам, которые живут одни и не имеют родственников. К ним приходят соцработники, которые помогают справиться с различными бытовыми вопросами. Они и в магазин сходят, и уборку дома проведут, и в поликлинику сопроводят при необходимости. И если раньше этим занимался госсектор, то теперь подключились и неправительственные организации.

«304 пожилых получателя специальных социальных услуг, обслуживаются через НПО в рамках госсоцзаказа. Проекты реализуют на сегодняшний день у нас 10 НПО на эти цели выделяют средства из бюджетов городов и районов. Заключено договоров на сумму более 97 миллионов тенге», — сообщила Алия Мекебаева.

Выделили средства и на организацию клубов активного долголетия в городах и районах области. В них старшее поколение может заниматься спортом, участвовать в кружках по интересам и, конечно же, общаться. Предусмотрена и дополнительная финансовая поддержка отдельных категорий. Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также приравненных к ним, ветеранам труда и боевых действий на территории других государств, выделяют и ежемесячную помощь на социально-бытовые нужды. В предпраздничные же дни, всем людям зрелого возраста будет оказано повышенное внимание.

Также городских пенсионеров порадуют 30 сентября праздничным концертом, который пройдет в доме культуры «Мирас». В этот же день во всех поликлиниках города пожилые люди смогут бесплатно пройти скрининг и сдать ряд анализов. В течение двух дней — 30 сентября и 1 октября для всех пенсионеров будет бесплатным проезд в общественном транспорте.

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