100 миллионов тенге к пенсии: хватит ли этих денег для комфортной жизни





Можно ли считать 100 миллионов тенге достаточной суммой для безбедной жизни на пенсии? Однозначного ответа на этот вопрос сегодня нет. За ближайшие десятилетия изменятся цены, ставки по депозитам, инвестиционная доходность и даже сама пенсионная система, сообщает zakon.kz

В различных публикациях эксперты называют суммы в 100, 150 и даже 200 миллионов тенге, которые якобы необходимы для комфортной старости. Однако такие расчеты не всегда отражают реальную картину.

Специалисты отмечают, что размер будущей пенсии зависит не только от суммы накоплений. Существенное влияние оказывают инфляция, доходность инвестиций и стоимость жизни через 20–30 лет. Поэтому гораздо важнее понимать не то, сколько денег будет на счете, а какую покупательную способность они сохранят.

К примеру, два человека могут накопить по 100 миллионов тенге. Но если один выйдет на пенсию через 10 лет, а другой — через 30 лет, их возможности будут существенно различаться. Причина — инфляция.

По прогнозам Национального банка, инфляция постепенно будет снижаться: до 10% в 2026 году, 8% в 2027-м, 6,8% в 2028-м и около 5% начиная с 2029 года. Однако даже при замедлении инфляции цены продолжат расти.

По оценкам экспертов, через 10 лет покупательная способность сегодняшних 100 миллионов тенге может снизиться примерно до 56 миллионов тенге в нынешних ценах. Через 30 лет эта сумма будет эквивалентна уже около 21 миллиону тенге.

Поэтому финансисты рекомендуют при планировании пенсии ориентироваться не на желаемый размер капитала, а на будущие расходы и уровень жизни, который человек хочет сохранить после завершения трудовой деятельности.

Как отметил старший трейдер инвестиционной компании Ергазы Таубаев, большинство людей пытаются определить необходимую сумму накоплений, хотя правильнее сначала рассчитать, сколько средств потребуется для привычной жизни через несколько десятилетий.

Таким образом, значение имеет не сама сумма в 100 миллионов тенге, а то, какую часть будущих расходов она сможет покрыть.

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