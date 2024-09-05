100 пациентов на одного врача. В Костанае фиксируют рост заболеваемости вирусными инфекциями

По данным департамента санэпидконтроля в Костанайской области наблюдается небольшой рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

Только за прошлую неделю в регионе зарегистрировано более двух тысяч трехсот таких случаев.

«Более половины заболевших, более 50% заболевших составляют дети до 14 лет. Издано ежегодное постановление главного государственного санврача о проведении противоэпидемиологических мероприятий против, при ГРИППе, простудных инфекций ОРВИ и коронавирусных инфекций, которые предусматривают введение масочного режима. Но, масочный режим вводится только в медицинских организациях», — говорит замруководителя санэпидконтроля Костанайской области Гулим Досумова.

К примеру, специалисты одной из городских поликлиник, действительно ощутили на себе и заметили прирост пациентов. Обычно, сезон простуд начинается в октябре и длится до апреля. Однако, уже сейчас, каждое утро можно заметить переполненные лавочки и очереди в холле медучреждения.

«У нас работают два фильтра — это взрослый отдельно и детский фильтр. Вот сейчас, нагрузка на одного врача составляет около 100 пациентов в день, то есть это и дети и взрослые. Такое огромное количество, оно вот недавно выросло, когда как раз таки наступило похолодание. До этого у нас число обратившихся в фильтр было совсем низкое, до 10, до 20 пациентов в день», — говорит врач-эпидемиолог поликлиники №3 Костаная Инна Соколова.

Кроме того, фиксируются случаи заболеваемости коронавирусом, на сегодня их 102. Но, в сравнении с прошлым годом эта цифра значительно ниже. Как оказалось, в настоящее время, сдавать ПЦР-тесты в больницах не обязательно. По словам Инны Соколовой, это в первую очередь связано с тем, что в нужное время среди населения прошла кампания по вакцинации. Поэтому, у большинства людей выработались необходимые антитела.

«С октября по апрель мы всех пациентов, которые обратились в фильтр-кабинет направляем на сдачу анализа на мазок, то есть мы спрашиваем у пациента согласен ли он сдать анализ на ГРИПП. В лаборатории Национального центра экспертизы уже обследуют данный мазок и на ГРИПП и на коронавирус. Бюджетные деньги да, связано с тем, что сейчас не выделяется такой бюджет на данные исследования», — говорит Инна Соколова.

Специалисты настоятельно рекомендуют беречь свое здоровье. А тем, кто вернулся недавно за парты, врачи советуют сдать анализы на микроэлементы и витамины. Таким образом можно узнать, чего именно не хватает организму, и над чем нужно поработать, чтобы укрепить свой иммунитет. И, конечно же, необходимо соблюдать правила гигиены.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.