100 передвижных медицинских комплексов для отдаленных регионов закупят в Казахстане

Сотню передвижных медицинских комплексов закупят в Казахстане, чтобы обслуживать отдаленные регионы страны. Благодаря этому жители сел смогут пройти УЗИ, ЭКГ и рентген без необходимости выезжать в города и районные центры. Об этом сообщил первый вице-министр здравоохранения страны. По его словам, новые автомобили должны закупить в течение месяца, и уже в октябре они выйдут на дальние маршруты.//

Министерство здравоохранение определит список базовых лекарств, которые будут производить в Казахстане местные товаропроизводители. Это будут те препараты, которые уже доказали свою эффективность и при этом востребованы среди населения. Выйти с таким предложением в министерстве решили после озвученного президентом послания. Оно же подтолкнуло и к другим решительным шагам в области здравоохранения. К примеру, возведению новых медицинских центров.

«В 2025 году в регионах страны будет построено 20 крупных современных медицинских центров за счет государственно-частного партнерства. Это многопрофильные больницы, которые будут оказывать весь спектр высоко-технологической медицинской помощи населению, в соответствии с международными стандартами качества. А также обеспечат 50-процентное обновление коечного фонд»,- рассказал Марат Шоранов, первый вице-министр здравоохранения.

Такое строительство потребует больших инвестиций. По расчетам министерства они достигнут 1,5 триллионов тенге. Но одним возведением мед. центров развитие здравоохранения не ограничится. Внимание обратят на сельскую местность. Для ее жителей хотят сделать более доступной первичную медико-санитарную помощь. Чтобы прийти к этой цели, выстроят целый план на 2021-2023 годы.

«Мы пересмотрим подходы в части обеспечения и функционирования фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. И примем меры по укреплению их материально-технической базы и кадровому обеспечению. Также будет проведен комплексный аудит и будут внесены предложения по строительству новых и ремонту уже существующих объектов фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий»,- сообщил Марат Шоранов.

Среди ближайших целей — закуп 100 передвижных медицинских комплексов на базе автобусов. Они должны будут обслуживать отдаленные села. Появится такой оборудованный транспорт уже в октябре этого года.

«С учетом имеющегося автопарка передвижных комплексов потребность районных больниц будет покрыта на 100 процентов. Данные передвижные комплексы будут оснащены современным медицинским оборудованием, включающим УЗИ-оборудование, ЭКГ, лабораторные анализаторы, смотровые зоны для гинекологических исследований, цифровой рентген-аппарат и многое другое»,- сказал первый вице-министр здравоохранения.

Новый автотранспорт стоит ждать и службам скорой помощи. До конца этого года в стране закупят 1100 санитарных машин отечественного производства.

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