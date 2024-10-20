В ходе рабочей поездки в Сарыкольский район аким области Кумар Аксакалов провел встречу с местными сельхозтоваропроизводителями.

Во время обсуждения актуальных вопросов с предпринимателями и представителями районной администрации глава региона выразил обеспокоенность оттоком сельских жителей в города.

«20 лет назад мы производили больше мяса и молока. А мы докатились до того, что посадили народ на импортные продукты питания. 270 сел закрыто за 20 лет. У людей работы нет, потому что животноводства нет. Диверсификацией не занимаетесь. 100 000 человек покинули сёла за 20 лет. Ни одного хозяйства в Сарыкольском районе не осталось. Одни руины. Имейте ввиду, надо сразу сейчас приводить все в порядок», — отметил Кумар Аксакалов.

Кумар Аксакалов подчеркнул, что повышение качества жизни в сельской местности является приоритетной задачей и ключевым фактором для удержания населения.

«Я вечно слышу, что некому работать в селе. А когда спрашиваешь у руководителя: «А что ты сделал для того, чтобы люди остались, пришли на работу». Говорит: «Я плачу зарплату». Этого мало. Нужно социальная жизнь в селе. Если нормальный мужик с головой с руками, он не останется если школы не будет. Если бардак в селе, он не останется. Его жена утащит ради будущего детей. Потом вам приходится садить за технику кого попало за технику, которая стоит сотни миллионов тенге. Потом она выходит из троя и работы замедляются. Всё от вас зависит, руководители. Люди хотят жить в хороших условиях. Не будет условий, никто работать не будет и не останется. Вы должны заниматься созданием рабочих мест. У нас костанайцы потеряли все свои позиции в сельском хозяйстве. К сожалению, нам не чем гордиться. 20 лет назад и 10 лет мы производили больше и мяса и молока и поголовья было больше. Должен быть рост. И мы это обеспечим», — заключил глава области.