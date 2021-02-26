100 врачей прибудут в регион в 2021 году

Костанайскую область в этом году ожидает приезд сотни молодых врачей. Они должны сгладить тот дефицит кадров, который сейчас испытывает региональная система здравоохранения. Чтобы усилить мотивацию будущих специалистов приезжать на работу в наш регион, областной маслихат рассматривает вопрос об увеличении подъемных выплат, передает alau.kz

Житикаринка Айжан уже полгода работает в Костанайской городской больнице. Она пришла сюда сразу после окончания учебы и теперь трудится врачом-эндокринологом. Оставаться в родной Житикаре девушка не стала. Говорит, вакантное место там было, но другого типа. Айжан всегда хотелось работать с экстренными пациентами, а не в рамках поликлинических приемов, как ей предлагали. Свое желание она смогла воплотить в областном центре, а ко всему прочему здесь ей предоставили поддержку, как молодому специалисту.

«При поступлении на работу нам предоставили как молодым специалистам подъемные в размере одного миллиона тенге. Также с января 2021 года повышение заработной платы плюс на данный момент мы находимся в списках на получение квартиры на выгодных условиях от казахстанской ипотечной компании»,- рассказала Айжан Нурманова, врач-эндокринолог отделения Костанайской городской больницы.

В городской больнице надеются, что достойные условия работы помогут восстановить дефицит врачей, который сейчас испытывает Костанай. Пополнение штата новыми кадрами здесь ожидают уже к августу.

«В 2020 году в городскую больницу прибыло 3 специалиста-выпускника и в 2021 году прибудет еще 10 специалистов. Это 2 кардиолога, таких в городской больнице специалистов практически нет, 2 травматолога, 1 врач челюстно-лицевой хирургии, 1 ЛОР придет, и придут 2 анестезиолога»,- сообщил главный врач Костанайской городской больницы Данияр Джандаев.

Профессия кардиолога, считается дефицитной для нашего региона. Но в число редких врачей могут попасть разные специалисты. Отчего так происходит, в догадках теряются даже сами медики. Ведь спрос на них среди пациентов есть, а среди желающих работать не всегда. Как, например, происходит в нефрологии.

«Нас постоянно путают с неврологами, именно нефрологов. Многие не знают об этой специальности, может быть, это как-то сказывается на актуальности нашей специальности. Пациентов хватает. На самом деле в специальность нефрологии входит очень много заболеваний. Также к нефрологии приводят заболевания сердечно-сосудистой, сахарный диабет приводит к нефрологическим заболеваниям, также пиелонефриты, многие пациенты об этом знают»,- рассказал врач-нефролог отделения Костанайской городской больницы Мирас Шарипов.

Сейчас дефицит врачей во всем регионе составляет 283 медика. Сотня специалистов должны приехать в нашу область в этом году. Чтобы и в будущем поток приезжающих не сокращался, областной маслихат рассматривает проект об увеличении суммы подъемных средств для молодых специалистов. Сейчас эта цифра достигает 1 миллиона тенге для тех, кто приезжает работать в город, и 1,5 миллиона для выбирающих сельские мед.учреждения.

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