1000 костанайцам отказали в государственной выплате

В Костанайской области уже 80 тысяч человек получили государственное пособие в размере 42500 тенге. Но оказалось, что проблемы еще остаются, кому-то было отказано из-за неверных данных, и он не может повторно отправить заявку. А кто-то наоборот хочет вернуть уже полученные деньги, сообщает alau.kz

В Костанайской области растет число тех, кому одобрили социальную выплату в размере 42500 тенге. Только вчера выплата была назначена 60 тысячам костанайцев, а уже за сутки к ним прибавилось еще 20 тысяч жителей региона. Правила и список тех, кто может претендовать на выплату, постоянно менялось. Кто сегодня может стать получателем пособия? Это 7 категорий граждан, среди них работники субъектов малого и среднего предпринимательства, а так же находящиеся в отпуске без сохранения заработной платы.

«Работники субъектов крупного предпринимательства, осуществляющим деятельность в населенных пунктах, где введен карантин, находящимся в отпуске без сохранения заработной платы; индивидуальные предприниматели, не использующим наемный труд; физические лица, работающие по договорам гражданско правового характера у юридических лиц, также лица уплатившие единый совокупный платеж и работники некоммерчиских организаций, за исключением государственных»,- говорит заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области Аида Хусаинова.

Вопросов по выплате госпособия становится с каждым днем все больше. Но есть вопросы и о том, как вернуть деньги. Это те, кто получил выплату автоматически, через проактивную услугу.

«Либо заявляли индивидуальные предприниматели, которые приостановили деятельность, но в ближайшее время планируют возобновить деятельность и уже спрашивают о том куда вернуть деньги. Такие реквизиты на сегодняшний день есть. Это возвращаются деньги в Правительство для граждан, через мобильные приложения банков, все банковские реквизиты уже имеются в мобильных приложениях банков»,- сообщила Аида Хусаинова.

А вот костанайцы, которые не правильно указали реквизиты для перечисления средств, могут обратиться повторно для получения социальной выплаты. Повторно могут обратиться и те, кто оплатил ЕСП, но деньги не успели отобразиться в базе, и в результате заявка была отклонена.

«Согласно правил уплата ЕСП и подача заявлений они не могут быть одновременно. Если вы уплатили ЕСП вы можете подать заявление только на следующий день после уплаты. Поэтому повторно не получается, может быть некорректно вводится ИИН»,- рассказала директор филиала АО «Государственный фонд социального страхования» по Костанайской области Наталья Юдина.

А вот официально отказано в государственной выплате пока только 1000 костанайцев. Напомним, что соцвыплата выплачивается ежемесячно, пока в стране длится режим ЧП.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.