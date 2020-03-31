1000 медицинских масок раздали бесплатно полицейские в Костанае

Медицинские маски бесплатно получили костанайцы. Их им выдали полицейские.

Акции по бесплатной раздаче средств индивидуальной защиты от инфекции инициированы департаментом полиции Костанайской области. Сотрудники ведомства на улицах областного центра проводят разъяснительную работу по соблюдению масочного режима и выдают маски людям, которые находятся в общественных местах без них. Акцию поддержала фабрика Большевичка. В первый день её сотрудники передали полицейским 500 своих изделий, причём многоразовых, которые и были розданы прохожим возле здания предприятия.

Так же маски в количестве 1000 штук стражи порядка решили раздать и в костанайском сити-центре. К кому-то из горожан полицейские подходили сами, а кто-то, узнав о бесплатной раздаче выстроился за повязками в очередь. Полиция акцентирует внимание на том, что сейчас такие меры безопасности помогут сохранить здоровье граждан.

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