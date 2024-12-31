Ранее депутаты партии направили запрос в МВД о выдаче казахстанских ИИН иностранным гражданам, в том числе без пребывания в Казахстане.

В своем ответе МВД сообщило, что ведомство приступило к проверке по данному факту.

«МВД в ходе мониторинга социальных сетей также встречает объявления и различные сервисы о возможности оформления ИИН за пределами Республики Казахстан, в основном для граждан России. По данному факту проводятся проверочные мероприятия в соответствии с законодательством об оперативно-розыскной деятельности», – говорится в ответе на запрос.

Ранее в МВД сообщили, что за 2024 год оформлено 435 408 ИИН иностранцами (из них: Россия – 233 013, Узбекистан – 121 719, КНР – 25 654, Таджикистан – 13 846, Кыргызстан – 9 308).

Ранее посольство Казахстана в России и Беларуси временно приостановило выдачу индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) иностранным гражданам.