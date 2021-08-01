104 человека скончались от коронавируса и пневмонии в Казахстане за сутки, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

На 1 августа лечение от КВИ продолжают получать 98 931 человек (96 145 КВИ+ и 2 786 КВИ-), из них

в стационарах находятся 28 162 пациента,

на амбулаторном уровне — 70 769 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии — 1652 пациента,

в состоянии крайней степени тяжести — 417 пациентов,

на аппаратах ИВЛ — 187 пациентов.

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