104 человека скончались от коронавируса и пневмонии в Казахстане за сутки, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
На 1 августа лечение от КВИ продолжают получать 98 931 человек (96 145 КВИ+ и 2 786 КВИ-), из них
- в стационарах находятся 28 162 пациента,
- на амбулаторном уровне — 70 769 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии — 1652 пациента,
- в состоянии крайней степени тяжести — 417 пациентов,
- на аппаратах ИВЛ — 187 пациентов.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области