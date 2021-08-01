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104 человека скончались от коронавируса и пневмонии в Казахстане

104 человека скончались от коронавируса и пневмонии в Казахстане за сутки, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

На 1 августа лечение от КВИ продолжают получать 98 931 человек (96 145 КВИ+ и 2 786 КВИ-), из них

  • в стационарах находятся 28 162 пациента,
  • на амбулаторном уровне — 70 769 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии — 1652 пациента,
  • в состоянии крайней степени тяжести — 417 пациентов,
  • на аппаратах ИВЛ — 187 пациентов.
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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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