о данным Министерства труда и социальной защиты, на 1 ноября 2025 года социальную выплату по случаю потери работы из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) получают 308,4 тыс. человек. Из них 268,6 тыс. оформили её именно в текущем году. Общий объём перечислений достиг 106,8 млрд тенге.

Выплата назначается уволенным работникам на срок от 1 до 6 месяцев — в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и доходов за последние 24 месяца. Размер пособия — до 45% утраченного дохода; финансирование осуществляется за счёт средств ГФСС и не зависит от причины увольнения.

Как оформить онлайн

Авторизоваться на портале eGov.kz.

В разделе «Трудоустройство и занятость» выбрать услугу «Регистрация лиц, ищущих работу» и подать онлайн-заявку, подписав её ЭЦП.

В течение дня карьерный центр по месту жительства предложит подходящие вакансии.

Если работу найти не удастся, статус безработного присваивается дистанционно в течение трёх рабочих дней (при необходимости специалист свяжется для уточнения данных).

Альтернативно услугу можно получить через электронную биржу труда enbek.kz. После регистрации информационная система МТСЗН направит SMS с запросом согласия на проактивное назначение выплаты из ГФСС; достаточно подтвердить ответом, и пособие будет назначено автоматически.

Социальная выплата призвана поддержать гражданина в период поиска новой работы и назначается вне зависимости от причин увольнения.

