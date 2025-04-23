Кто сможет уйти в творческий отпуск: Сенат одобрил новый закон





Сенат Казахстана одобрил закон по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения и воинской службы. Документ предусматривает ряд нововведений, направленных на развитие научного потенциала страны, поддержку ученых и внедрение инноваций.

В стране появятся наукограды

Одним из ключевых новшеств станет создание правовой основы для развития наукоградов и научно-технологических парков.

Предполагается, что они станут площадками для внедрения научных разработок, развития высокотехнологичных производств и коммерциализации научных проектов.

Ученые получат доступ к общей исследовательской инфраструктуре

Закон также предусматривает равный доступ научных организаций к лабораториям коллективного пользования.

Это позволит эффективнее использовать существующую исследовательскую инфраструктуру и расширит возможности для проведения научных исследований.

Для ведущих ученых введут творческий отпуск

Дополнительные меры поддержки предусмотрены и для ученых. В частности, вводится новый вид социального отпуска — творческий отпуск для ведущих ученых, работающих в организациях высшего и послевузовского образования, а также в научных организациях.

Упростят финансирование исследований

Согласно закону, научные организации смогут одновременно получать финансирование из нескольких источников, включая средства отчислений недропользователей.

Ожидается, что это позволит расширить возможности для реализации научных проектов и проведения исследований.

Закреплены источники финансирования Национальной академии наук

Документом также определены источники финансирования Национальной академии наук. Ее деятельность будет обеспечиваться за счет бюджетных средств и иных источников, не запрещенных законодательством Казахстана.

Ошибки в учебниках будут исправлять за счет издателей

Еще одна норма касается школьных учебников. Если в изданиях будут выявлены ошибки по вине издательства, замена тиража будет производиться за счет издателя. Соответствующая обязанность закрепляется на законодательном уровне.

В двух популярных локациях Костаная установили камеры видеонаблюдения В целях повышения уровня безопасности жителей и гостей города акиматом Костаная совместно с ТОО «ФартеК»,...