Кто сможет уйти в творческий отпуск: Сенат одобрил новый закон

Сенат Казахстана одобрил закон по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения и воинской службы. Документ предусматривает ряд нововведений, направленных на развитие научного потенциала страны, поддержку ученых и внедрение инноваций.
В стране появятся наукограды
Одним из ключевых новшеств станет создание правовой основы для развития наукоградов и научно-технологических парков.
Предполагается, что они станут площадками для внедрения научных разработок, развития высокотехнологичных производств и коммерциализации научных проектов.
Ученые получат доступ к общей исследовательской инфраструктуре
Закон также предусматривает равный доступ научных организаций к лабораториям коллективного пользования.
Это позволит эффективнее использовать существующую исследовательскую инфраструктуру и расширит возможности для проведения научных исследований.
Для ведущих ученых введут творческий отпуск
Дополнительные меры поддержки предусмотрены и для ученых. В частности, вводится новый вид социального отпуска — творческий отпуск для ведущих ученых, работающих в организациях высшего и послевузовского образования, а также в научных организациях.
Упростят финансирование исследований
Согласно закону, научные организации смогут одновременно получать финансирование из нескольких источников, включая средства отчислений недропользователей.
Ожидается, что это позволит расширить возможности для реализации научных проектов и проведения исследований.
Закреплены источники финансирования Национальной академии наук
Документом также определены источники финансирования Национальной академии наук. Ее деятельность будет обеспечиваться за счет бюджетных средств и иных источников, не запрещенных законодательством Казахстана.
Ошибки в учебниках будут исправлять за счет издателей
Еще одна норма касается школьных учебников. Если в изданиях будут выявлены ошибки по вине издательства, замена тиража будет производиться за счет издателя. Соответствующая обязанность закрепляется на законодательном уровне.
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