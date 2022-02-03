106 обитателей «Кошкиного дома» в Лисаковске ждут помощи

Приют «Кошкин дом» в Лисаковске один из старейших зооприютов в регионе. Он работает с 2008 года, передает корреспондент alau.kz.
В то время в городе было много бездомных кошек, рассказывает председатель ассоциации по защите бездомных животных Лисаковска Татьяна Шевченко. Она вместе со своими помощниками решила внести свой посильный вклад в решение этой проблемы. Но как сложно им пришлось, знает только зоо-активистка.
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«Существовали очень тяжело, даже вспоминать не хочется, как мы выживали. Потому что мы без денег, без ничего, нам люди очень помогали в то время. Поэтому на общественных началах вот таким образом мы выживали», — вспоминает Татьяна.
В прошлом году приюту начали помогать волонтёры. По словам Татьяны Степановны, благодаря таким помощникам, «Кошкин дом» начал новую жизнь.
Татьяна Шевченко говорит, что в последнее время «Кошкин дом» обрел большую популярность у лисаковчан, помощь и поддержку ему оказывает и аким города: «Благодаря нашему акиму нынешнему наш «Кошкин дом» ожил. У нас работает две женщины от Центра занятости населения. Оплачивает Центр занятости заработную плату им. И вот эти денюшки, которые мы сейчас собираем, почти в каждом магазине стоит ящичек на пожертвование, и те денюжки, которые идут на пожертвование, естественно, идут на корм для животных, поэтому у нас животные не страдают».
На сегодня в приюте живет 106 кошек. И каждый хвостатый получает питание, заботу и любовь. Но ухаживать и прокормить такую ораву непросто, поэтому зоо-активисты будут рады любой помощи от любителей животных.
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