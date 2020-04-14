106 тысяч тенге заплатил житель Мендыкаринского района, «закрывший» 4 города на карантин

Два жителя Костанайской области районными судами привлечены к административной ответственности за нарушение правопорядка в условиях чрезвычайного положения.

28-летний мужчина, житель поселка Каскад Мендыкаринского района, который разослал аудиосообщение о закрытии Костаная, Лисаковска, Рудного, Тобыла на карантин привлечен к адмштрафу в размере 40 МРП или 106 040 тенге. Штраф полностью оплачен, сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

А вот житель Амангельдинского района привлечен к административной ответственности за распространение недостоверных сведений в период режима ЧП в виде ареста. Суд назначил ему 7 суток ареста.

На сегодняшний день в производстве Департамента полиции области находится 8 фактов, зарегистрированных по 274 Уголовного кодекса «Заведомо ложное распространение информации».

Сначала введения чрезвычайного положения сотрудниками полиции за нарушение режима чрезвычайного положения по ст. 476 КоАП РК выявлено 388 административных правонарушений. Судами рассмотрено 227 административных материалов, в том числе по 28 вынесено предупреждение, наложено 168 административных штрафов (10 МРП — 26510 тенге) и 31 человек подвергнут административному аресту. В настоящее время на рассмотрении в судах находится 161 материал.

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