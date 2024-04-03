109 бутиков. Предприниматели с улицы Победы начали покидать «наработанную» точку

Предприниматели с центрального рынка, которые заняли тротуарную часть по улице Победы, начали демонтировать свои бутики. Напомним, что городской акимат дал им время освободить это место до 1 апреля. И если некоторые уже активно занимаются демонтажем, то другие все еще не приступили.

Однако встретили здесь нас не дружелюбно. Предприниматели были настроены агрессивно. По словам людей, которые долгое время здесь работают, еще одна причина, почему они все таки покидают места, в том, что СМИ недостаточно освещали их проблему, и не поддержали их.

В городском отделе предпринимательства рассказали, что всего здесь 109 бутиков, 85 уже демонтировано. Остальные попросили еще два дня, чтобы разобрать свои ларьки. Альтернативные места торговли им предоставили. По данным отдела предпринимательства, 20 бизнесменов уже нашли новые точки.

Напомним, что предприниматели на протяжении года требовали оставить их на наработанной точке. С ними неоднократно встречались представители акимата, и сам аким города. В последний раз 22 февраля Марат Жундубаев дал четко понять, на встречу идти никто не будет. Занимать тротуар — это незаконно.

В городском акимате отметили, что как только предприниматели освободят место, они определят какой фронт работы здесь предстоит провести. В целом в планах обновить тротуар, а ещё территорию Центрального рынка огородят забором.

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