Почти 7 тысяч уголовных правонарушений совершили в состоянии опьянения в Казахстане





С начала года в Казахстане зарегистрировали 6,9 тысячи уголовных правонарушений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения. По данным министра внутренних дел Ержана Саденова, их количество снизилось на 2,5%.

Полиция также пресекла более 184 тысяч фактов распития спиртного и появления в общественных местах в состоянии опьянения.

За правонарушения в семейно-бытовой сфере к ответственности привлекли свыше 68,7 тысячи человек. Суды вынесли 17,5 тысячи решений о запрете употребления алкоголя.

На заседании межведомственной комиссии премьер-министр Олжас Бектенов поручил МВД усилить профилактику правонарушений. Предлагается создать единый межведомственный механизм контроля за людьми, представляющими повышенный риск для общественной и дорожной безопасности.

Министерству культуры и информации поручено расширить разъяснительную работу о последствиях злоупотребления алкоголем, включая насилие, семейно-бытовые конфликты и ДТП.

«Устроили настоящий футбол»: Токаев раскритиковал чиновников за дороги Президент Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана поручил Правительству в лице Министерства транспорта заниматься всеми...