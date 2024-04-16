В Костанае на ярмарку «Дала дәмі» привезут 20,5 тонны продуктов

В Костанае 31 октября состоится сельскохозяйственная ярмарка в рамках республиканского проекта «Дала дәмі». Торговля начнётся в 9:00 на крытой площадке на пересечении улиц Воинов-Интернационалистов и Генерала Арыстанбекова.
Местные товаропроизводители и перерабатывающие предприятия представят 20,5 тонны сельскохозяйственной и продовольственной продукции.
В ассортименте — мясная продукция, мясо птицы, рыба, картофель, мука, овощи, растительное и сливочное масло, яйца и другие продукты.
По информации организаторов, продукцию будут продавать по доступным ценам.
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