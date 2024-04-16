В Казахстане намерены ужесточить ответственность за нарушения правил продажи алкоголя





В Казахстане проработают ужесточение ответственности для предпринимателей, которые систематически нарушают правила продажи алкоголя. Такое поручение дал премьер-министр Олжас Бектенов по итогам заседания межведомственной комиссии.

Министерству финансов поручено подготовить меры по совершенствованию регулирования алкогольного рынка. Они также должны затронуть дистанционную торговлю и доставку спиртного.

По данным МВД, с начала года лицензий лишились 4,5 тысячи предпринимателей. Общая сумма наложенных штрафов составила 932,4 млн тенге.

Предлагаемые изменения и сроки их принятия в представленном сообщении не уточняются.

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