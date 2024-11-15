109 километров трассы до границы Костанайской области открыли после ремонта

На автодороге Жезказган — Аркалык — Петропавловск завершили средний ремонт участка протяжённостью 109 километров. Движение по обновлённому отрезку открыто без ограничений.
Работы провели с 143-го по 252-й километр — от населённого пункта Ұлытау до границы Костанайской области. Ремонт охватил семь участков. Помимо дорожного покрытия, специалисты восстановили мост Балга и заменили 17 водопропускных труб.
Дорогу обновляли в два этапа. В ноябре 2025 года движение открыли на 15-километровом отрезке между 193-м и 208-м километрами. Оставшиеся 94 километра завершили в 2026 году.
Качество работ контролировали специалисты Национального центра качества дорожных активов. Они отбирали пробы строительных материалов и проводили лабораторные испытания на соответствие нормативам.
Обновлённый участок связывает область Ұлытау с северными регионами Казахстана. Ремонт призван повысить безопасность движения и улучшить условия для пассажирских и грузовых перевозок.
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