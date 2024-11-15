USD 444.3 EUR 490.91 RUB 5.41

109 километров трассы до границы Костанайской области открыли после ремонта

— Сегодня, 11:12
Изображение для новости: 109 километров трассы до границы Костанайской области открыли после ремонта

pixabay.com


На автодороге Жезказган — Аркалык — Петропавловск завершили средний ремонт участка протяжённостью 109 километров. Движение по обновлённому отрезку открыто без ограничений.

Работы провели с 143-го по 252-й километр — от населённого пункта Ұлытау до границы Костанайской области. Ремонт охватил семь участков. Помимо дорожного покрытия, специалисты восстановили мост Балга и заменили 17 водопропускных труб.

Дорогу обновляли в два этапа. В ноябре 2025 года движение открыли на 15-километровом отрезке между 193-м и 208-м километрами. Оставшиеся 94 километра завершили в 2026 году.

Качество работ контролировали специалисты Национального центра качества дорожных активов. Они отбирали пробы строительных материалов и проводили лабораторные испытания на соответствие нормативам.

Обновлённый участок связывает область Ұлытау с северными регионами Казахстана. Ремонт призван повысить безопасность движения и улучшить условия для пассажирских и грузовых перевозок.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.