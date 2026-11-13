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Незаконный забор воды в Казахстане: нарушителям доначислили 189 млн тенге

— Сегодня, 10:00
Изображение для новости: Незаконный забор воды в Казахстане: нарушителям доначислили 189 млн тенге

Сгенерировано ИИ


С начала года в Казахстане выявили 96 случаев незаконного водозабора. Об этом сообщил генеральный директор «Казводхоза» Ануар Ускенбаев, передаёт LS.

По его словам, нарушения охватили почти 6 тыс. гектаров земли. По выявленным фактам доначислили 189 млн тенге с применением коэффициента 1,5. Сейчас ведутся судебные процессы.

«Эта работа продолжается с применением технологий, космоснимков и расчетов», — отметил Ускенбаев.

Он также сообщил, что с этого года «Казводхоз» заключает все договоры с потребителями в электронном формате. На сегодняшний день их количество достигло 29,9 тыс.

По оценке руководителя предприятия, цифровизация делает водозабор прозрачнее и помогает выявлять незаконное использование воды.



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