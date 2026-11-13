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В Костанайской области ограничивают движение на дорогах из-за непогоды

— Сегодня, 21:50
Изображение для новости: В Костанайской области ограничивают движение на дорогах из-за непогоды

Сгенерировано ИИ


13 ноября в Костанайской области вводят ограничения для автомобилей, оснащённых летними шинами. Первое ограничение действует с 21:00 на пяти участках республиканских трасс.

С 22:00 движение также ограничат на участке автодороги Костанай — Рудный — Денисовка — Комсомольское — Карабутак, с 234-го по 315-й километр — от села Жайылма до границы Актюбинской области.

С 21:00 ограничения введены на следующих участках:

  • Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — граница РФ — км 418–539, Карабалык — Костанай;
  • Костанай — Аулиеколь — Сурган — км 7–218, Тобыл — Октябрьское;
  • Костанай — Рудный — Денисовка — Комсомольское — Карабутак — км 427–549, Костанай — Денисовка;
  • Костанай — Мамлютка — км 250–403, Узунколь — Тобыл;
  • Денисовка — Житикара — км 0–50.

Ориентировочное время открытия всех перечисленных участков — 14 ноября в 08:00. Дополнительную информацию можно узнать круглосуточно по номеру 1403.

 





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