«Деления на своих и чужих не будет»: Токаев высказался о борьбе с коррупцией





Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что все сообщения о коррупционных правонарушениях руководителей разных уровней будут оперативно и тщательно проверяться. Этим займётся Служба противодействия коррупции КНБ с участием Генеральной прокуратуры.

По приведённым главой государства данным, за 2023–2025 годы выявили 3 168 коррупционных правонарушений. Из них 2 165 совершены государственными служащими, остальные — иными лицами, в том числе работниками квазигосударственного сектора. Общая сумма составила более 248 млрд тенге.

За десять месяцев текущего года совершено 751 правонарушение коррупционного характера. Из них 546 — государственными служащими, ещё 205 — иными лицами, включая работников квазигоссектора.

Президент признал, что коррупционная ситуация остаётся сложной, и подчеркнул, что власти не намерены скрывать проблемы от общественности.

«Деления на «своих», «не очень своих» и, тем более, «чужих», естественно не будет. Наша Конституция зафиксировала принцип равенства всех граждан перед Законом. Мы должны выполнять это требование», — заявил Токаев.

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