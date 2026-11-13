Казахстанцы смогут запретить открывать счета и карты на своё имя онлайн





В Казахстане готовят сервис «Стоп-счёт», который позволит гражданам установить запрет на открытие банковских счетов и выпуск карт на своё имя через интернет. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Бинур Жаленов, передаёт Informburo.kz.

По его словам, Нацбанк поддержал запуск сервиса и разрабатывает его совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка.

«Нацбанк готовит сервис вместе с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка. Сейчас регуляторы прорабатывают поправки и готовят техническую инфраструктуру», — сказал Жаленов в кулуарах Конгресса финансистов.

Сроки запуска «Стоп-счёта» пока не названы.

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