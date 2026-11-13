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30 свёртков с психотропным веществом изъяли у жителя Костанайской области

— Сегодня, 14:41
Изображение для новости: 30 свёртков с психотропным веществом изъяли у жителя Костанайской области

Кадр из видео


В Федоровском районе полицейские изъяли у 38-летнего жителя села Федоровка и по месту его проживания 30 свёртков с синтетическим психотропным веществом.

Согласно заключению экспертизы, общая масса изъятого вещества составила 7 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Следственные мероприятия продолжаются, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В полиции напоминают, что за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ предусмотрена уголовная ответственность.



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