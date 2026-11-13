30 свёртков с психотропным веществом изъяли у жителя Костанайской области

В Федоровском районе полицейские изъяли у 38-летнего жителя села Федоровка и по месту его проживания 30 свёртков с синтетическим психотропным веществом.
Согласно заключению экспертизы, общая масса изъятого вещества составила 7 граммов.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Следственные мероприятия продолжаются, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В полиции напоминают, что за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ предусмотрена уголовная ответственность.
Казахстанцы смогут запретить открывать счета и карты на своё имя онлайн
С зелёным полем региона: в Казахстане утвердили отдельные номера для электромобилей
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.