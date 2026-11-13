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С зелёным полем региона: в Казахстане утвердили отдельные номера для электромобилей

— Сегодня, 15:00
Изображение для новости: С зелёным полем региона: в Казахстане утвердили отдельные номера для электромобилей

Сгенерировано ИИ


МВД Казахстана утвердило отдельные образцы государственных регистрационных номеров для электромобилей. Их оформление будет зависеть от категории транспорта.

Для обычных электромобилей предусмотрены белый фон, зелёное поле с обозначением региона и чёрные символы, включая знак KZ. На номере также разместят государственный флаг.

Электромобили органов внутренних дел получат номера на синем фоне с белыми символами, дипломатический транспорт серий D и T — на красном фоне с белыми символами. В обоих случаях поле региона будет зелёным.

Для автомобилей почётных консулов и отдельных категорий иностранного транспорта серий HC, H, M и F предусмотрены жёлтый фон, зелёное поле региона и чёрные символы.

Также утверждены отдельные форматы для транспорта, конструкция которого не позволяет установить номер стандартного размера.

Изменения внесены приказом МВД № 831 от 3 ноября 2026 года. Отдельные положения вступают в силу 21 ноября 2026 года, основная часть — с 1 января 2027 года.



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