Дождь, снег и гололёд: прогноз погоды в Казахстане на 14–16 ноября





На большей части Казахстана 14–16 ноября ожидаются дождь и снег. Без осадков будет только в Кызылординской области.

15 ноября на западе страны прогнозируется сильный дождь, а 16 ноября в Западно-Казахстанской области — сильные осадки в виде дождя и снега. По республике ожидаются усиление ветра, гололёд, ночью и утром — туманы.

На северо-западе температура ночью составит от −3 до +3 градусов. Днём ожидается небольшое повышение: с +2…+9 до +4…+11 градусов.

На севере ночью прогнозируется от −5 до +2 градусов, днём потеплеет с −2…+3 до 0…+5 градусов. В Павлодарской области похолодает: ночью до −3…−8, днём до −2…+3 градусов.

На западе ночная температура сначала повысится с +2…+8 до +6…+11 градусов, но 16 ноября опустится до −2…+3 градусов. Днём ожидается похолодание с +8…+13 до +1…+8 градусов.

На юго-западе ночью температура снизится с +4…+9 до 0…+5 градусов, днём — с +10…+15 до +5…+10 градусов.

В центре страны ночью ожидается от −10 до −2 градусов, днём — от −3 до +5 градусов. На востоке ночная температура понизится с −8…−1 до −13…−6 градусов. Днём прогнозируется от −5 до +3 градусов.

На юге ночью будет от −5 до +3 градусов, днём потеплеет с +5…+12 до +7…+15 градусов.

На юго-востоке ночью похолодает с −6…−1 до −10…−5 градусов, в горах — с −14…−9 до −18…−13 градусов. Дневная температура снизится с +2…+10 до 0…+8 градусов, в горных районах — с −6…−1 до −8…−3 градусов.

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