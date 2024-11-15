Поездка на велосипеде обернулась ущербом в сотни тысяч тенге: спор рассмотрели в Рудном





Рудненский городской суд утвердил медиативное соглашение по делу о возмещении ущерба, причинённого несовершеннолетним.

Как установил суд, в июле 2026 года в Рудном ребёнок, управляя велосипедом, повредил автомобиль, припаркованный во дворе жилого дома.

Владелец машины обратился с иском к законному представителю несовершеннолетнего. Он потребовал возместить материальный ущерб в размере 375 тыс. тенге.

В ходе судебного заседания стороны заявили о намерении примириться. По итогам судебной медиации они согласовали сумму возмещения ущерба и судебных издержек — 372 800 тенге , а также срок добровольной выплаты.

Суд утвердил соглашение и прекратил производство по гражданскому делу.

Определение суда не вступило в законную силу.

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