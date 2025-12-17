После критики президента: как изменят контроль за автомойками в Казахстане

Министерство водных ресурсов и ирригации планирует усилить контроль за использованием питьевой воды для технических нужд, в том числе на автомойках. Об этом сообщил вице-министр Жандос Салимов, передаёт Informburo.kz.
По его словам, действующие правила уже обязывают компании и предпринимателей, использующих водопроводную питьевую воду для технических нужд, устанавливать системы оборотного или повторного водоснабжения. Требование распространяется и на автомойки.
«Дальше будет проводиться работа по дополнительному внесению изменений в законодательные акты, чтобы усилить ответственность и контроль за юридическими лицами, которые используют питьевую воду для технических нужд», — заявил вице-министр.
Сейчас ведомство совместно с бассейновыми инспекциями, водоканалами и акиматами уточняет данные об автомойках. Предпринимателям разъясняют, как внедрять системы повторного использования воды.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана назвал использование питьевой воды на автомойках абсурдной практикой и призвал правительство и акиматы усилить контроль за водопотреблением.
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