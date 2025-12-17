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Почти 806 млн тенге за три года: какие доходы задекларировал задержанный Нурлан Жакупов

— Сегодня, 10:52
Изображение для новости: Почти 806 млн тенге за три года: какие доходы задекларировал задержанный Нурлан Жакупов

alau.kz


Нурлан Жакупов задекларировал почти 806 млн тенге дохода за 2022–2024 годы. Декларации глава «Самрук-Казыны» опубликовал в начале года, сообщает Informburo.kz.

В 2022 году его доход составил 422 182 000 тенге, в 2023 году — 186 543 551 тенге, в 2024 году — 197 259 412 тенге. Общая сумма за три года достигла 805 984 963 тенге.

По данным издания, 11 ноября Нурлана Жакупова, руководителя дочерней компании КТЖ Елжаса Отыншиева и ещё нескольких человек задержали по подозрению в совершении коррупционного преступления.

Имена и должности остальных фигурантов не раскрывают. Подробности дела также не сообщают в интересах следствия.



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