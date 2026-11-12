67 домов ждут покупателей: снижать цены на жилье в Кунае не планируют





В микрорайоне Кунай в Костанае проданы 57 из 124 домов, построенных за счет бюджета. На их строительство направили 4 млрд 70 млн тенге. Средства от продажи должны вернуться в казну.

Сейчас покупателям предлагают 67 одноэтажных домов стоимостью от 32 до 34,5 млн тенге. Все двухэтажные дома уже выкуплены. Земельные участки площадью 7–8 соток государство предоставляет бесплатно.

Ранее аким Костаная связывал невысокие темпы продаж с тем, что в микрорайоне до сих пор не работает школа. Жителям приходится возить детей в другие районы города.

Арман Салинов рассказал, что приобрел дом по программе от акимата с обещаниями развития инфраструктуры. В семье трое детей, поэтому поездки в школу и детский сад приходится совмещать с разными сменами. По его подсчетам, за день набирается около 60 километров. Такой график также мешает супруге выйти на работу.

В отделе строительства отмечают, что на продажи влияют и финансовые возможности покупателей. По словам заведующего сектором Каната Бекбергенова, приобрести жилье в Кунае хотели свыше 1500 человек, однако многие не могут подтвердить платежеспособность.

«Также, немало важным фактором являет то, что банковские условия 50% первоначального взноса — это неподъемная сумма в большинстве своем желающим, так как 15 млн надо внести в банк единовременно», — пояснил он.

Оставшиеся одноэтажные дома имеют площадь чуть больше 100 квадратных метров и одинаковую планировку: совмещенную кухню-гостиную, три жилые комнаты, два санузла и собственную котельную.

По словам Бекбергенова, замечания новоселов стараются устранять оперативно — подрядчик выполняет работы по гарантии.

Житель микрорайона Азамат Бекпанов, купивший двухэтажный дом год назад, рассказал, что после заселения обнаружились недоделки. Были проблемы с крышей и полами, потребовались переделка лестницы и утепление крыши. Часть работ выполнил подрядчик, затем семья продолжила обустройство своими силами.

Сейчас Бекпанов заканчивает строительство гаража и планирует построить баню. Сам микрорайон ему нравится, в том числе благодаря спокойствию и небольшому потоку машин.

По данным отдела строительства, оставшиеся дома планируют продать до середины 2027 года. Снижать стоимость не намерены, поскольку жилье построено за бюджетные средства.

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