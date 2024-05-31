«Спросите нас. Мы рядом» — МВД обратилось к казахстанцам





В Казахстане во время республиканской акции «Мы рядом. Спросите нас» в полицию поступило 423 обращения. По 70 из них потребовалось незамедлительное реагирование, передает Polisia.kz.

Акция прошла 5–6 ноября. В течение двух дней полицейские общались с гражданами через социальную сеть Threads и другие каналы связи. К работе подключились представители государственных органов и организаций, оказывающих правовую, психологическую и социальную поддержку.

По данным МВД, гражданам оказали 627 видов помощи и организовали 1 133 выезда полиции по адресам. Обращения касались различных жизненных ситуаций. Заявителям предоставляли разъяснения, при необходимости принимали меры и подключали профильные службы.

Начальник управления комитета административной полиции МВД Акмарал Серикбаева подчеркнула, что предупреждение семейно-бытового насилия требует участия не только полиции, но и общества.

«Даже если вы не уверены, является ли ситуация правонарушением, сообщите нам — мы разберемся и поможем определить дальнейшие действия», — отметила она.

В МВД призвали не игнорировать крики за стеной, известные случаи насилия в соседской семье и другие ситуации, когда человеку может требоваться помощь. По оценке ведомства, социальные сети стали не только площадкой для консультаций, но и каналом выявления проблем и оказания адресной поддержки.

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