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Отказ отменен: в Костанайской области предприятие выиграло спор с госорганом

— Сегодня, 15:59
Изображение для новости: Отказ отменен: в Костанайской области предприятие выиграло спор с госорганом

alau.kz


Специализированный межрайонный административный суд Костанайской области признал незаконным отказ во включении персональных компьютеров отечественного предприятия в Реестр казахстанских товаропроизводителей. Уполномоченный орган обязали повторно рассмотреть заявку.

Предприятие подало заявку на продукцию торговой марки «L», выбрав машиностроительную отрасль. Производитель представил документы о наличии производственной базы, оборудования, квалифицированных сотрудников и выполнении пяти производственных и технологических операций.

Однако уполномоченный орган применил требования электронной промышленности, предусматривающие не менее 12 технологических операций, и отказал во включении продукции в реестр.

При рассмотрении дела выяснилось, что на момент подачи заявки один и тот же код ТН ВЭД значился одновременно в перечнях машиностроительной и электронной промышленности. При этом требования к производству различались. Дублирование устранили уже после вынесения отказа.

Суд установил, что административный орган не обосновал применение требований электронной промышленности к заявке предприятия и не дал надлежащей оценки представленным производственным материалам.

Иск удовлетворен, отказ отменен. Теперь заявку должны повторно рассмотреть с учетом правовой оценки суда и требований, действовавших на момент ее подачи.

Решение суда в законную силу не вступило.



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