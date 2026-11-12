От +31 до −19,9 градуса: каким был октябрь в Казахстане

Летняя жара, сильные дожди и снегопады — такой разной была погода в Казахстане в октябре. В начале месяца на юге и юго-востоке воздух прогревался до +31 градуса, а 25 октября на метеостанции Лепси в области Жетісу температура опустилась до −19,9 градуса.
Начало октября на большей части страны выдалось дождливым из-за прохождения атмосферных фронтов южного циклона. Сильные осадки отмечались на юге, юго-востоке и востоке республики.
Во второй и третьей декадах месяца на большей части Казахстана преобладала антициклональная погода, осадков было меньше нормы. Исключением стали восточные регионы, где сохранялась неустойчивая погода.
Теплые воздушные массы из районов Ирана в отдельные дни приносили почти летнюю погоду. На севере, северо-западе, востоке и в центре воздух прогревался до +10…+20 градусов.
Позднее в восточную половину страны начали поступать прохладные воздушные массы из Западной Сибири. В центре, на востоке и юго-востоке ночная температура опускалась до −3…−15 градусов.
Октябрь сопровождался и сильным ветром. В первой декаде его скорость часто достигала 15–28 метров в секунду. На автоматической метеостанции Достык в отдельные дни фиксировали порывы до 30–41,5 метра в секунду.
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