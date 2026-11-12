Одно заявление и еще 10 дел: в Костанае расследуют серию мошенничеств





В Костанае расследуют дело о мошенничестве, в результате которого женщина лишилась одного миллиона тенге. По информации областного департамента полиции, задержаны двое мужчин. Проверяется их возможная причастность еще к 10 уголовным делам.

По предварительным данным, подозреваемые представлялись сотрудниками компании и предлагали услуги по перевозке специальной техники. Под этим предлогом они, как полагает следствие, завладели деньгами потерпевшей.

После обращения женщины полиция зарегистрировала уголовное дело по статье «Мошенничество». Двух мужчин задержали 28 октября в ходе оперативно-розыскных мероприятий и водворили в изолятор временного содержания.

При дальнейшем расследовании полицейские установили возможную причастность задержанных еще к 10 уголовным делам. Следственные мероприятия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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