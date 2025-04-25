Глав «Самрук-Қазына» и КТЖ задержали по подозрению в коррупции





Служба по противодействию коррупции КНБ задержала председателя правления АО «Самрук-Қазына» Нурлана Жакупова и председателя правления АО «НК «КТЖ» Елжаса Отыншиева. Об этом сообщили в Комитете национальной безопасности.

Задержания провели 11 ноября 2026 года. Вместе с руководителями компаний задержаны другие лица. Их подозревают в совершении коррупционного преступления.

В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств дела. Другие сведения о ходе досудебного расследования не разглашаются в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК.

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