До 30% пенсионных накоплений казахстанцев планируют передать частным управляющим

В Казахстане планируют расширить участие частных инвестиционных компаний в управлении пенсионными активами. Согласно целевым показателям программы развития рынка капитала на 2026–2030 годы, под их управление предполагается передать до 30% накоплений, сообщает LS.
На первом этапе в рамках регуляторной песочницы АРРФР намерены запустить пилотный проект. Ограниченный объем пенсионных активов передадут управляющим инвестиционным портфелем (УИП), выбранным на конкурсной основе. Управление будет охватывать наиболее ликвидные классы активов: государственные ценные бумаги, высококачественные корпоративные облигации и местные акции.
При этом обязательные пенсионные взносы продолжат поступать в ЕНПФ.
Национальный банк будет регулярно оценивать результаты работы управляющих и исполнение поставленных задач. По итогам мониторинга он сможет сохранить, увеличить или сократить объем переданных активов, прекратить сотрудничество с конкретной компанией либо передать активы другому управляющему. Решения должны учитывать защиту интересов вкладчиков.
Согласно приведенным в программе данным, сейчас под управлением Нацбанка находится около 99,7% пенсионных активов — свыше 24 трлн тенге, что составляет примерно 17% ВВП. Около 61% портфеля приходится на государственные ценные бумаги, 22,5% — на корпоративные облигации, 12% — на акции.
Частные компании управляют примерно 0,3% совокупных пенсионных активов, или около 88,6 млрд тенге.
Программу развития рынка капитала на 2026–2030 годы утвердили в октябре.
729 казахстанцев добровольно отказались от пособий и социальных выплат
В Казахстане пресекли деятельность четырех групп, вымогавших деньги у несовершеннолетних
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.