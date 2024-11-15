В Казахстане пресекли деятельность четырех групп, вымогавших деньги у несовершеннолетних





Полиция пресекла деятельность четырех групп, занимавшихся вымогательствами в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс, передает Polisia.kz.

С начала года в регионах выявили свыше 40 групп, оказывавших негативное влияние на молодежь. За различные преступления и правонарушения задержали более 100 человек.

Отдельное направление работы — противодействие организованным преступным группировкам, в том числе тем, которые пытаются вовлечь молодых людей в противоправную деятельность. С начала года возбуждено 47 уголовных дел, связанных с ОПГ. К уголовной ответственности привлекаются более 240 лидеров и участников преступных групп.

Для предупреждения подростковой и молодежной преступности полицейские провели более двух тысяч профилактических мероприятий в школах, колледжах и других организациях образования. Основное внимание уделили предотвращению вымогательств, распространения криминальной идеологии и романтизации преступного образа жизни.

В МВД сообщили, что продолжат эту работу совместно с педагогами, родителями и общественностью. Приоритетом остается выявление угроз на ранней стадии и защита молодежи от вовлечения в криминальную среду.

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