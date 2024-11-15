Обяжут заранее подавать заявки на покупку валюты — новые правила в РК





Агентство по регулированию и развитию финансового рынка вводит дополнительные требования к крупным валютным операциям и проверке клиентов на рынке ценных бумаг. Соответствующее постановление подписано 30 октября 2026 года, передает LS.

Усиленный контроль предусмотрен для валютных операций физических лиц на суммы свыше 3 млн долларов в день, юридических лиц — свыше 10 млн долларов. После достижения установленных порогов последующие заявки на покупку иностранной валюты будут приниматься не менее чем за один рабочий день до проведения операции.

Изменения также затронут нерезидентов, открывающих брокерские счета в Казахстане. Участников рынка ценных бумаг обяжут проводить усиленную проверку таких клиентов, включая обязательную биометрическую идентификацию и детальное изучение документов.

При мониторинге будут выяснять происхождение средств, проверять конечных бенефициаров, деловую репутацию клиентов и наличие необходимых лицензий. Кроме того, предусмотрена сверка со списками лиц, которым ранее отказали в обслуживании.

Особое внимание уделят операциям, связанным со странами повышенного риска и офшорными зонами. Меры направлены на противодействие отмыванию преступных доходов.

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