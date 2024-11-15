В Казахстане изменят правила назначения адресной социальной помощи с 2027 года





В Казахстане пересмотрели порядок назначения и выплаты государственной адресной социальной помощи. Поправки утверждены приказом министра труда и социальной защиты населения от 3 ноября 2026 года и вступят в силу с 1 января 2027 года, сообщает Zakon.kz.

АСП предоставляется гражданам и семьям, чей среднедушевой доход не превышает установленную в регионе черту бедности. Помощь назначается в виде безусловных или обусловленных денежных выплат. Для ее назначения определяется состав семьи.

Согласно поправкам, акимы районов в городах, городов районного значения, поселков, сел и сельских округов будут выявлять малообеспеченных жителей. После консультирования заявитель сможет обратиться за помощью через услугодателя, портал или мобильное устройство. Для идентификации потребуется удостоверяющий личность документ либо его цифровая версия. Для кандасов предусмотрено предоставление соответствующего удостоверения.

Какие сведения будут проверять

При первичном и повторном обращении претенденты на АСП должны дать согласие на сбор, обработку и проверку персональных данных. В их числе — сведения, составляющие банковскую и иную охраняемую законом тайну, а также информация из кредитного бюро с государственным участием: сумма долга, ежемесячные платежи, просроченная и остаточная задолженность.

Совместно проживающие трудоспособные члены семьи, которых планируют вовлечь в меры содействия занятости, дополнительно подают заявления о регистрации в качестве лиц, ищущих работу. Для лиц младше 16 лет потребуется письменное согласие одного из родителей или законного представителя на трудовую деятельность.

Помощь смогут назначать без заявления

При оказании проактивной услуги подавать заявление на АСП не потребуется. Основанием для рассмотрения станет согласие семьи на обследование материального положения участковой комиссией. Датой обращения будет считаться день получения такого согласия.

В период чрезвычайных ситуаций действующим получателям АСП, назначенной через автоматизированную цифровую систему уполномоченного госоргана, выплату автоматически продлят на следующий квартал. Продление предусмотрено в последний день текущего квартала без подачи заявления.

Если в цифровых системах уже есть сведения о назначении, выплате АСП или поданном заявлении, аким либо карьерный центр выдаст расписку об отказе в приеме заявления.

При обнаружении ошибок или неточностей обращение внесут в цифровой лист ожидания, а оказание услуги приостановят. Документы вернут заявителю для исправления. На устранение недостатков дадут пять рабочих дней. Если заявитель уложится в этот срок, датой приема документов останется день первоначального обращения.

Как рассчитают размер выплат

Карьерный центр в течение трех рабочих дней после получения необходимых сведений и документов определит вид помощи и рассчитает совокупный доход семьи за квартал, предшествующий обращению.

Размер АСП определяется как разница между региональной чертой бедности и среднедушевым доходом на каждого члена семьи. На детей от одного года до шести лет включительно в период получения АСП предусмотрена дополнительная ежемесячная выплата — 1,5 МРП на каждого ребенка.

При необходимости местные исполнительные органы с учетом особенностей региона смогут признать домашний скот, птицу и земельный участок не приносящими доход.

Условия для трудоспособных получателей

Обусловленная денежная помощь предусмотрена для одиноких и одиноко проживающих малообеспеченных трудоспособных лиц, а также семей с трудоспособными членами. В эту категорию включены и граждане, применяющие специальный налоговый режим для самозанятых. Условием получения помощи станет участие в мерах содействия занятости либо, при необходимости, социальной адаптации.

Карьерный центр определит число незанятых трудоспособных членов семьи и зарегистрирует их в качестве лиц, ищущих работу. При необходимости документы направят на рассмотрение районной, городской или региональной комиссии по вопросам занятости.

Для получателей составят индивидуальный план, включающий меры занятости и социальной адаптации, и заключат социальный контракт на период назначения помощи. Обусловленная АСП назначается на текущий квартал с месяца обращения и выплачивается ежемесячно.

После заключения контракта карьерный центр в течение одного рабочего дня направит документы в уполномоченный орган, а заявителю — уведомление о предварительном решении. На подачу возражения предусмотрено два рабочих дня со дня направления уведомления.

Назначение АСП будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных соответствующим бюджетом.

Когда выплату прекратят

В правилах закреплены следующие основания для прекращения АСП:

смерть заявителя;

переезд заявителя на постоянное место жительства в другой город республиканского или областного значения, другой район либо за пределы Казахстана;

расторжение социального контракта из-за невыполнения его условий и мероприятий индивидуального плана, включая участие в мерах занятости и трудоустройстве;

предоставление ложных сведений или недостоверных документов, повлекших незаконное назначение и выплату помощи.

Новые правила начнут действовать с 1 января 2027 года.

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