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Просят уточнить адрес: прокуратура предупредила о новой схеме мошенников

— Сегодня, 09:43
Изображение для новости: Просят уточнить адрес: прокуратура предупредила о новой схеме мошенников

Фото взято с сайта Генпрокуратуры РК


Генеральная прокуратура предупредила о новой схеме интернет-мошенничества. Под видом сообщений о доставке посылок злоумышленники направляют казахстанцам ссылки на поддельные сайты для сбора персональных данных.

С 9 ноября 2026 года фиксируются сообщения с иностранного номера +212 6 12 82 15 27. При этом рассылка может поступать и с других номеров. Отправители представляются сотрудниками АО «Казпочта» и сообщают о якобы предстоящей доставке.

Под предлогом уточнения адреса получателю предлагают перейти по ссылке и заполнить недостающие сведения. Чтобы сообщение выглядело убедительнее, к нему прикладывают инструкцию.

Ссылка ведет на фишинговый сайт, имитирующий сервис почтовой службы. Через него мошенники собирают адреса проживания и другую конфиденциальную информацию.

В прокуратуре отмечают, что сообщения рассылаются на казахском языке и оформляются в официально-деловом стиле. Характерные формулировки и элементы оформления создают впечатление подлинного уведомления почтовой службы.

Граждан призывают не переходить по сомнительным ссылкам и не вводить персональные и банковские данные на неизвестных сайтах. Проверять сведения о доставке посылок следует исключительно через официальные каналы почтовых служб.



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