Собака на самовыгуле — штраф хозяину: в Костанае владельцев находят по чипу

С начала года в Костанае за нарушение правил содержания и выгула домашних животных к ответственности привлекли 90 человек. Общая сумма штрафов составила почти 1 млн 650 тысяч тенге. По словам заместителя руководителя городского отдела предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии Аяза Даненова, проблема остаётся актуальной.
При этом в государственной базе учёта животных «Танба» по Костанаю зарегистрировано уже свыше пяти тысяч собак и кошек. Пополнению базы способствовали акции «Зелёный коридор», во время которых ветеринарные врачи чипируют питомцев и вакцинируют их от бешенства. По итогам четырёх таких мероприятий внесены сведения о 377 животных.
Как отметил Аяз Даненов, чипирование помогает установить владельца собаки, обнаруженной на самовыгуле.
«Ответственность владельцев повышается, так как знаете, если за данной собакой будет самовыгул, возможно, ее в случае нахождения, просканировать и найти владельца по этой же базе данных. Соответственно, за самвыгул предусмотрена административная ответственность», — рассказал он.
Кроме того, акции помогают предупреждать распространение бешенства и формировать сведения о количестве домашних животных, их владельцах и местах содержания.
Чипирование поддерживают и специалисты ветеринарных клиник. Руководитель одной из частных ветклиник Виктория Машадиева считает регистрацию животных важным шагом к повышению ответственности владельцев. Её клиника участвует в городской программе отлова, стерилизации и выпуска бездомных животных.
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