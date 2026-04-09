USD 444.76 EUR 495.37 RUB 5.37

729 казахстанцев добровольно отказались от пособий и социальных выплат

— Сегодня, 10:54
Изображение для новости: 729 казахстанцев добровольно отказались от пособий и социальных выплат

Сгенерировано ИИ


С момента запуска цифрового сервиса «Добровольный отказ от социальных выплат» в октябре 2026 года им воспользовались 729 граждан. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

Сервис позволяет получателям пособий и социальных выплат подать электронное заявление об отказе от отдельных видов государственной поддержки без посещения госорганов. Он доступен в приложении eGov Mobile и на портале eGov.kz.

В министерстве подчеркнули, что отказ от выплат — исключительно добровольное решение гражданина, а не обязанность. Сервис ориентирован прежде всего на обеспеченных граждан, которые могут самостоятельно покрывать потребности своей семьи.

При изменении жизненных обстоятельств человек сохраняет право вновь обратиться за государственной поддержкой. Заявление рассмотрят в соответствии с действующим законодательством.

Также в Минтруда напомнили, что с 1 января 2027 года при предоставлении 12 из 36 видов социальных пособий будет применяться адресный подход. Помощь в первую очередь планируют направлять тем, кто в ней действительно нуждается.

Граждан призывают пользоваться только официальными платформами электронного правительства и не переходить по подозрительным ссылкам.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.