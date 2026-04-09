729 казахстанцев добровольно отказались от пособий и социальных выплат

С момента запуска цифрового сервиса «Добровольный отказ от социальных выплат» в октябре 2026 года им воспользовались 729 граждан. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.
Сервис позволяет получателям пособий и социальных выплат подать электронное заявление об отказе от отдельных видов государственной поддержки без посещения госорганов. Он доступен в приложении eGov Mobile и на портале eGov.kz.
В министерстве подчеркнули, что отказ от выплат — исключительно добровольное решение гражданина, а не обязанность. Сервис ориентирован прежде всего на обеспеченных граждан, которые могут самостоятельно покрывать потребности своей семьи.
При изменении жизненных обстоятельств человек сохраняет право вновь обратиться за государственной поддержкой. Заявление рассмотрят в соответствии с действующим законодательством.
Также в Минтруда напомнили, что с 1 января 2027 года при предоставлении 12 из 36 видов социальных пособий будет применяться адресный подход. Помощь в первую очередь планируют направлять тем, кто в ней действительно нуждается.
Граждан призывают пользоваться только официальными платформами электронного правительства и не переходить по подозрительным ссылкам.
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